شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي.. وأبو جبل في حراسة المرمى

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، تشكيل مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على استاد القاهرة، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أوناجم وشيكابالا وكاسونجو

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:- محمود جنش - اسلام جابر - اشرف بن شرقي - محمد حسن - احمد زيزو - مصطفي فتحى - محمد عبد السلام - كريم بامبو - عمر السعيد.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

فيما حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد على لاعبى الأبيض بضرورة التركيز على تحقيق الفوز فى لقاء الاسماعيلى الليلة، لأهميته فى مشوار الفريق المحلى من أجل حسم المركز الثانى ببطولة الدورى، مشددًا عليهم أنه لا بديل عن الفوز بالمباراة، مبديًا ثقته فى اللاعبين بتحقيق الفوز، كما طالبهم بضرورة تنفيذ التعليمات الفنية التى تم شرحها خلال التدريبات الأخيرة قبل المباراة وخاصة التركيز على الكرات العرضية والتسليم والتسلم بشكل سريع، وتدوير الكرة فى مساحات صغيرة لاستغلال نقاط ضعف الدراويش وإحراز هدف مبكر يُسهل مأمورية الفريق فى بداية المباراة وإنهاءها مبكرًا خوفًا من حدوث أى مفاجآت تُصعب اللقاء، كما حرص البرتغالى باتشيكو على منح تعليمات خاصة لخط الدفاع، فى ظل استمرار غياب محمود علاء، مدافع الأبيض، عن المباراة حيث يواصل تنفيذه لبرنامجه التأهيلى فى الوقت الحالى للتعافى من الإصابة التى لحقت به منذ مباراة حرس الحدود فى الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، إلى جانب غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الذى يعانى من شد فى العضلة الأمامى إضافة إلى افتقاد جهود التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط للفريق، للإيقاف.

فى المقابل، يسعى الإسماعيلى بقيادة ريكاردو، لتحقيق المفاجأة والفوز على الزمالك لتعويض جماهيره النتائج السلبية التى حققها طوال الموسم الجارى، والتى جعلته يترجع للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، لذا حرص المدير الفنى للدراويش على تحفيز لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال ضغط الأبيض بسبب انشغالة بمباراته أمام الرجاء فى دورى أبطال إفريقيا والتأهل للنهائى الإفريقى، وسيستعيد الإسماعيلى فى مواجهة الليلة الثنائى وجيه عبد الحكيم وأحمد مدبولى، بعد مشاركاتهما بالمران الجماعى أول أمس بشكل طبيعى، عقب تماثلهم للشفاء من الإصابة التى لحقت بهم مؤخرًا خلال مواجهة الإنتاج الحربى و التى أسفرت عن غيابهم عن مواجهتى المصرى و أسوان الماضيتين، فيما سيغيب عمر الوحش قائد الفريق، عن المباراة لتعرضه لإصابة فى العضلة الخلفية خلال مران الدراويش فيما يتسلح ريكاردو بجهود ثنائي الخط الأمامى محمد الشامى وأحمد مدبولى لاعبى الفريق الأبيض السابقين والإسماعلي حاليا.