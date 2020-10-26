التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوي ينقذ مواطنا في الاسكندرية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالتعامل مع البلاغ الوارد من منظومة الشكاوي الحكومية بوجود مواطن بلا مأوى يفترش أحد شوارع منطقة باكوس بالاسكندرية.

وتحرك الفريق وتبين أن المواطن يدعي م. 35 عامًا ، ويعاني من جرح عميق ملوث بذراعه الايمن وغير قادر علي الحركة ويتحدث بصعوبة، وتم التواصل مع هيئة الاسعاف التابعة لوزارة الصحة، حيث قام طبيب الاسعاف باسعاف المواطن، وأفاد بأن الجرح ليس به غرغرينة ، ولكنه يمكن أن يكون نتيجة تعاطيه لحقن الادمان.

وفي اليوم التالي تم التواصل مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطي وتم نقله إلي مستشفي المعمورة، وبعد الكشف عليه أفاد الاطباء بأن هذا الشخص كان مدمنًا منذ فترة ويعاني من نقص شديد في التغذية، بالاضافة لضعف عام في الجسم، وبالتنسيق مع الفريق المحلي بالاسكندرية تم عمل أشعة وتحاليل بمستشفي شرق المدينة لإثبات عدم إصابته بأي أمراض، وتم إيداع الحالة بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوي.