بعثة مصر بنيويورك تعقد ندوة لإبراز جهود القاهرة للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ‬⁩

عقدت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك ندوة مع أعضاء بسكرتارية الأمم المتحدة المعنيين بالموارد المائية والبيئة والتنمية وشئون شرق أفريقيا لإبراز جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ⁧‫سد النهضة‬⁩. وأعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ/ اليوم الاثنين/ في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وقال المتحدث إن الندوة تأتي استمرارًا لجهود وزارة الخارجية لشرح وجهة نظر مصر إزاء مفاوضات سد النهضة.

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