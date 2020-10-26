صور .. التضامن تنقذ مواطنا بلا مأوى بالإسكندرية

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بالتعامل مع البلاغ الوارد من منظومة الشكاوى الحكومية بوجود مواطن بلا مأوى يفترش أحد شوارع منطقة باكوس بالإسكندرية.





وقال بيان لـ وزارة التضامن، إن الفريق تحرك على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين أن المواطن، يبلغ من العمر 35 عامًا، ويعانى من جرح عميق ملوث بذراعه الأيمن، وغير قادر على الحركة، ويتحدث بصعوبة.

فيما تم التواصل مع هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، حيث قام طبيب الإسعاف بإسعاف المواطن، وأفاد بأن الجرح ليس به غرغرينة، ولكنه يمكن أن يكون نتيجة تعاطيه لحقن الإدمان.

وفي اليوم التالى تم التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، ونقله إلى مستشفى المعمورة، وبعد الكشف عليه أفاد الأطباء بأن هذا الشخص كان مدمنًا منذ فترة، ويعانى من نقص شديد فى التغذية، بالإضافة لضعف عام فى الجسم.

وبالتنسيق مع الفريق المحلى بالإسكندرية، تم عمل أشعة وتحاليل بمستشفى شرق المدينة، لإثبات عدم إصابته بأى أمراض، وتم إيداع الحالة بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوى.