فيديو.. نبيلة مكرم: المهاجر غير الشرعى مجنى عليه

قالت نبيلة مكرم، وزيرة شؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا توعى فقط الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية ولكن أيضَا تعطيهم الفرصة البديلة.





وأضافت مكرم، أن الدولة لا تنظر إلى المهاجر غير الشرعى على أنه جانى ولكن مجنى عليه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى على هامش، توقيع بروتوكول تعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بين وزارتى الأوقاف والهجرة، اليوم الإثنين.

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