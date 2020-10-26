مناقشات مصرية روسية لاستخدام لقاح سبوتنيك V فى مصر

وجاء فى نص البيان بحسب "سبوتنيك" : "خلال المفاوضات مع الشركاء المصريين، تمت مناقشة وتيرة تطوير التعاون التجارى الثنائى، بالإضافة إلى مناقشة التقدم المحرز فى تطوير اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى وجمهورية مصر العربية، والمشاريع المشتركة الحالية، وتبسيط وصول الشركات الروسية إلى السوق المصرى، واستخدام لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسى فى مصر".



وتأتى هذه الزيارة استعدادا لعقد الاجتماع الثالث عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى فى موسكو هذا العام.

وأعلن رئيس مركز جامالى، ألكسندر غينتسبورج، اليوم الاثنين، أن 85 فى المئة من الأشخاص الذين يتلقون لقاح "سبوتنيكV " لا تظهر لديهم أية أعراض جانبية.

وقال غينتسبورج، على هواء قناة "روسيا 24": "الأعراض الجانبية تظهر لدى نحو 15 فى المئة من الذين يتلقون اللقاح، أى أن 85 فى المئة من الذين يتلقون هذا اللقاح لا تظهر لديهم أعراض جانبية أو أى إزعاج".

وذكر الخبير، أن من بين الأعراض الجانبية المحتملة للقاح ارتفاع حرارة الجسم إلى 38 درجة، وآلام بالرأس، ووجع العضلات واحمرار فى موقع الحقن.

وكانت وزارة الصحة الروسية، قد سجلت أول لقاح فى العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالى" للأبحاث فى مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسى المباشرة.