المترو: توقيع غرامات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات للوقاية ضد كورونا

أكدت شركة المترو أنها ستقوم بتوقيع غرامات على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات للوقاية ضد كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، مع التشديد على العاملين لديها بارتداء الكمامات طوال اليوم.
ودعت شركة المترو الركاب عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات إلى ارتداء الكمامات خلال استقلال خطوط المترو للوقاية ضد فيروس كورونا، مؤكدة استمرارها فى توزيع كمامات على عامليها ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
كانت شركة المترو أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو للوقاية من كورونا.
واستمرت شركة المترو فى أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.
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