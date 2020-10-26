للسنة الثانية على التوالي.. بهية تدعم سيدات مصر في منتدى المرأة

شاركت مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان بالتعاون مع شركة سمارت فيجن في منتدي المرأة المصرية بحضور عدد من السيدات من رموز المجتمع.

جاء على رأس الحضور المهندسة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات والدكتورة غادة شلبي – نائب وزير السياحة والاثار، ولميس نجم - مستشارا لمحافظ البنك المركزي للمسؤلية الاجتماعي، ونرمين شهاب - رئيسة التسويق والاستدامة الاستراتيجية في "البنك الأهلي المصري" وايناس سمير – نائب محافظ جنوب سيناء وهبة السويدي- رئيس مجلس امناء مستشفي اهل مصر، وهناء الهلالي – المستشار التنفيذي لرئيس مجلس إدارة "البنك العقاري المصري العربي".

شمل المنتدى 5 جلسات متتالية عن المرأة المصرية ودعمها الصحي والمعنوي والمسئولية المجتمعية من الكيانات والمؤسسات والشركات لدعم نساء مصر في كل المحافظات.

من جانبه قال المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، إن هذا هو العام الثاني الذي تشارك فيه مؤسسة بهية في منتدى المرأة المصرية، إيمانا منا بضرورة التكاتف المجتمعي وتشجيع الجهود المبذولة لدعم المرأة المصرية ولا سيما في قطاع الصحة الذي تولي به الدولة اهتماما كبيراُ، من خلال توسيع نطاق الكشف المبكر الذي تلعب فيه بهية دورا كبيرا بتوعيتها لنساء مصر، وزيارتها لمختلف الشركات والمؤسسات والكيانات لترسيخ فكرة الكشف المبكر والحث عليه.