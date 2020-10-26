خطوة بخطوة.. كيف تحصل على تخفيض تذاكر القطارات لـ كبار السن؟

بيّن مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، طريقة حجز تذاكر القطار لكبار السن، للحصول على التخفيض التي أقرته الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال المصدر لـ "دوت الخليج"، إن حجز تذاكر القطارات المجانية لكبار السن فوق الـ 70 سنة، يتم بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وليس كما أشيع عن ضرورة الحصول استمارة التأمينات الاجتماعية للحصول على التذاكر المجانية لهم.

وأضاف المصدر، أن من يحتاجون إلى استمارة التأمينات الاجتماعية عند حجز التذاكر هم كبار السن فوق الـ 60 سنة، وذلك من أجل حصولهم على تخفيض 50%، موضحًا أنه عند حجز كل تذكرة قطار لابد من إحضار استمارة التأمينات الاجتماعية، من أى مكتب تأمينات اجتماعية، ولكن يمكن للراكب عمل أكثر من استمارة فى المرة الواحدة والحجز بها عند الحاجة لركوب القطار.

وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يأتى للتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة السكة الحديد.

كان وزير النقل، وجه بإعفاء كبار السن ممن فوق الـ 70 عاما من رسوم وسائل المواصلات بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعى وبتصديق مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليحصل كبار السن على التذكرة بالتخفيض والبدء بالقطارات والمترو، كما سيتم تباعا الإعفاء من رسوم وسائل المواصلات لبقية الوسائل مثل القطار الكهربائى والسريع والأتوبيسات.