فيديو..كنيسة العذراء بسمنود: 7 ملايين جنيه تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة

قال القس بيشوى القمص أبانوب، كاهن كنيسة العذراء مريم بسمنود، إن القيادة السياسية مهتمة بشكل كبير بتطوير مسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أن تطوير مسار العائلة بسمنود تكلف 7 ملايين جنيه.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الكنيسة طلبت توفير مكان للباعة الجائلين وهو ما استجابت له المحافظة. وتابع: "الناس قالوا لم نعرف من الأول الوضع هيكون بالشكل دا كنا وافقنا من الأول"، مؤكدًا أنه تم تطوير الكنيسة من الداخل استعدادا لاستقبال الوفود.

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