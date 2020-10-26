فيديو.. عوض تاج الدين: لقاح الإنفلونزا الموسمية ليس له علاقة بكورونا

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الاعتقاد بأن فيروس كورونا اختفى غير حقيقى، مؤكدًا أن الدولة المصرية جاهزة حال ارتفاع الإصابات مرة آخرى، متابعًا: "أتعشم ميحصلش زيادة".
وأوضح أن هناك بعض التغيرات غير الجذرية فى بروتوكولات علاج كورونا حسب حدة كل حالة، مضيفًا: "ما زال جوهر العلاج موجود، خصوصًا وأنه لا يوجد علاج حاسم للفيروس".
ونصح بتناول لقاح الإنفلونزا الموسمية للحالات التى تحتاجه، لافتًا إلى أنه ليس له علاقة بكورونا.
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