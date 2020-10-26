فيديو.. زاهى حواس للألمان: رأس نفرتيتى لازم ترجع

قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن ما حدث للآثار المصرية من اعتداء فى ألمانيا مرفوض، معلقًا: "دا يخلينا نقول للألمان أنتم مش أمناء على آثارنا، ورأس نفرتيتى مش فى أمان عندكم ولازم ترجع".





وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن رأس تمثال نفرتيتى خرج من مصر بشكل غير رسمى. وأوضح أن مصر اكتشفت حتى الآن 30% من الآثار الموجودة فى باطن الأرض، مؤكدًا أن مصر الجديدة بنيت على آثار مصر القديمة.

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