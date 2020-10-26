فيديو.. زاهى حواس: حسين الشحات متعلم من الفراعنة

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "حسين الشحات اتعلم اللعبة اللى عملها فى الماتش من الفراعنة".

وأتمنى وزير الآثار الأسبق، حصول النادى الأهلى على البطولة الإفريقية.