متحدث وزارة الري: لدينا سيناريوهات أخرى حال فشل مفاوضات سد النهضة

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن مفاوضات سد النهضة متوقفة منذ شهرين، وستشهد الفترة الأيام العودة إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى، حتى يتم الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.

أضاف السباعى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر تقدر الجهود الذى تبذله دولة جنوب أفريقيا فى رعاية مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أن مسار المفاوضات طويل وممتد، ومصر كانت حريصة ولا تزال على الوصول إلى بصيص أمل في هذه الأزمة، متابعا بالقول: «مياه النيل قضية حياة ولا تراجع فيها حتى لا يتم المساس بحياتنا».

وبسؤاله حول وجود علاقة بين عودة المفاوضات وربطها بحديث ترامب عن قصف مصر لسد النهضة، أوضح قائلا: «الدعوة التي وصلت لمصر من جنوب أفريقيا، بوصفها رئيس الاتحاد الأفريقي، ونحن نُلبى هذه الدعوة». وبشأن احتمالية فشل المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الرى، أن الدولة المصرية تضع عدة سيناريوهات وآليات للتعامل مع هذه الأزمة».