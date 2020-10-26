الزمالك ينهي الشوط الأول متقدما على الإسماعيلي بثنائية نظيفة (فيديو)

انتهى الشوط الأول بين الزمالك والإسماعيلى، بتقدم الفريق الأبيض بثنائية نظيفة سجلها مصطفى محمد وكاسونجو، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على استاد القاهرة، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أوناجم وشيكابالا وكاسونجو

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما دخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزى. خط الدفاع: محمد بيومي، محمد عمار، محمد هاشم، محمود البدرى. خط الوسط: محمود دونجا، نادر رمضان، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى. خط الهجومي: محمد الشامى، شيلونجو. وكاد الزمالك أن يخطف هدف التقدم فى الدقيقة الأولى من تمريرة سحرية من شيكابالا إلى أوناجم داخل منطقة الجزاء الذي أهدر الفرصة الأولى لفريقه ليستمر نشاط الفريق الأبيض هجوميا بحثا عن تسجيل الهدف الأول معتمدا على تحركات شيكابالا وفى الدقيقة 11 مرر طارق حامد كرة رائعة إلى مصطفى محمد الذى سددها بين أقدام حارس الدراويش لتسكن الشباك قبل أن يتم احتسابها تسللا ولكن وسط انتظار حكم الساحة محمود البنا لقرار حكم تقنية الفيديو الذى أكد صحة الهدف ليتقدم الزمالك بالهدف الأول.

وفى الدقيقة 24، مرر شيكابالا تمريرة رائعة إلى محمد أوناجم يمين منطقة الجزاء الذى مررها إلى كاسونجو ليسددها في المرمى الخالي بعد خروج حارس الدراويش ثم حاول الإسماعيلى عن طريق عبد الرحمن مجدى جناح الفريق تقليص الفارق والذى راوغ عبد الله جمعة ظهير الفريق الأبيض وسدد الكرة إلا إن محمد أبو جبل حارس الزمالك تصدى لها ليحافظ على تقدم فريقه بثنائية نظيفة.

وحاول الإسماعيلى بعد ذلك تقليص الفارق عن طريق تسديدات عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى دون جدوى فيما تعرض الونش مدافع الزمالك للإصابة إلى جانب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق وعالج جهاز الزمالك الطبى، الونش، سريعا، ولكن استمر علاج جمعة وكاد الزمالك أن يخطف هدفا ثالثا فى الدقيقة 46 ولكن تألق محمد فوزى حارس الدراويش حيث مرر مصطفى محمد كرة إلى شيكابالا فى مواجهة مع فوزى الذى خرج من مرماه ليبعد الكرة من أمام شيكابالا.