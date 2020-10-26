أخبار مصرية

البابا تواضروس يعزى كهنة عين شمس في رحيل القمص يوحنا فوزي

0 نشر
0 تبليغ

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لمجمع كهنة قطاع كنائس عين شمس والمطرية، في رحيل الأب المبارك القمص يوحنا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
ورحل اليوم الأب القمص يوحنا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بمنطقة عين شمس الغربية، عن عمر تجاوز الـ ٨٣ عاما، بعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب ٣٥ عاما. 

أقرأ أيضا ..

وولد الأب الراحل القمص يوحنا فوزى في الحادي عشر من أغسطس ١٩٣٧ وسيم كاهنًا يوم ٢٩ ديسمبر ١٩٨٥ ونال القمصية في ١٤ نوفمبر ٢٠٠٧.

ومن المقرر أن يوضع جثمانه الطاهر بكنيسته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل شعبه، ابتداءً من مساء اليوم، بينما يصلى القداس الإلهي في السابعة من صباح غدٍ قبل أن تبدأ صلوات تجنيزه في الحادية عشرة ظهرا.

كانت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمدينة الإسكندرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عدم استقبال أي رحلات خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورنا المستجد. 

وجاء في نص البيان الصادر عن كنائس الإسكندرية، تعتذر كافة كنائس الإسكندرية عن عدم استقبال أية رحلات قادمة من أي كنيسة، وذلك لظروف تفشى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يعزى كهنة عين شمس في رحيل القمص يوحنا فوزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا