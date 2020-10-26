البابا تواضروس يعزى كهنة عين شمس في رحيل القمص يوحنا فوزي

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لمجمع كهنة قطاع كنائس عين شمس والمطرية، في رحيل الأب المبارك القمص يوحنا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل اليوم الأب القمص يوحنا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بمنطقة عين شمس الغربية، عن عمر تجاوز الـ ٨٣ عاما، بعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب ٣٥ عاما.

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وولد الأب الراحل القمص يوحنا فوزى في الحادي عشر من أغسطس ١٩٣٧ وسيم كاهنًا يوم ٢٩ ديسمبر ١٩٨٥ ونال القمصية في ١٤ نوفمبر ٢٠٠٧.

ومن المقرر أن يوضع جثمانه الطاهر بكنيسته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل شعبه، ابتداءً من مساء اليوم، بينما يصلى القداس الإلهي في السابعة من صباح غدٍ قبل أن تبدأ صلوات تجنيزه في الحادية عشرة ظهرا.

كانت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمدينة الإسكندرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عدم استقبال أي رحلات خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورنا المستجد.

وجاء في نص البيان الصادر عن كنائس الإسكندرية، تعتذر كافة كنائس الإسكندرية عن عدم استقبال أية رحلات قادمة من أي كنيسة، وذلك لظروف تفشى فيروس كورونا المستجد.