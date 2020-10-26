الأنبا تكلا يدشن مذابح وأيقونات كنيسة دير القديس الأنبا بلامون

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كما دشن أيقونة حضن الآب وأيقونات الكنيسة. بدأت صلوات القداس الإلهي بعد انتهاء التدشين، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة عدد من الشمامسة للخدمة بالكنيسة ذاتها.
كانت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمدينة الإسكندرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عدم استقبال أي رحلات خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورنا المستجد.
وجاء في نص البيان الصادر عن كنائس الإسكندرية، تعتذر كافة كنائس الإسكندرية عن عدم استقبال أية رحلات قادمة من أي كنيسة، وذلك لظروف تفشى فيروس كورونا المستجد.
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