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الأنبا تكلا يدشن مذابح وأيقونات كنيسة دير القديس الأنبا بلامون

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دشن صاحب النيافة الأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا مذابح وأيقونات كنيسة دير القديس الأنبا بلامون السائح بالقصر والصياد.
وزار نيافة الأنبا تكلا الدير حيث دشن مذابح الكنيسة الرئيسية التي تحمل اسم شفيع الدير، وهي ثلاثة مذابح، الأول على اسم القديس الأنبا بلامون ومذبح آخر على اسم الشهيد يوحنا المعمدان والقديس الأنبا أنطونيوس والثالث على اسم السيدة العذراء.

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كما دشن أيقونة حضن الآب وأيقونات الكنيسة. بدأت صلوات القداس الإلهي بعد انتهاء التدشين، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة عدد من الشمامسة للخدمة بالكنيسة ذاتها. 

كانت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمدينة الإسكندرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عدم استقبال أي رحلات خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورنا المستجد. 

وجاء في نص البيان الصادر عن كنائس الإسكندرية، تعتذر كافة كنائس الإسكندرية عن عدم استقبال أية رحلات قادمة من أي كنيسة، وذلك لظروف تفشى

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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