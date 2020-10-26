نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع ترددات القنوات التعليمية والمعلومات حول تلك القنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل الظروف التي تمر بها جميع الدول في العالم قامت وزارة التعليم بجمهورية مصر العربية بإطلاق قنوات تعليمية جديدة وذلك حتى يتوفر للطلاب شرح المناهج في كافة المراجل التعليمية وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب وتعريضهم لخطر الإصابة بالفيروس، تابعوا معنا لتعرفوا المزيد من التفاصيل وترددات تلك القنوات.

القنوات التعليمية الجديدة

معلومات عن القنوات الجديدة:

قامت وزارة التربية والتعليم في مصر يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر لعام 2020م بإطلاق مجموعة من القنوات المتوفرة بشكل مجاني على جميع الأقمار الصناعية وذلك لشرح المناهج التعليمية للعام الدراسي الجديد بطريقة سهلة ومبسطة مع تقديم مراجع وافية للمناهج وتمارين وأسئلة على كل درس وذلك لتعويض الطلاب عن الدروس الخصوصية وحمايتهم من فيروس كورونا قدر الإمكان.

تبدأ تلك القنوات عرض برامجها ومناهجها الدراسية بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة السادسة ليلاً ليتم إعادة البرامج مرة أخرى حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل ،ويتم شرح المناهج التعليمية الخاصة بجميع مراجل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية وأيضاً الدبلومات الفنية والتعليم الجامعي.

ترددات القنوات التعليمية الجديدة:

هناك مجموعة من القنوات الجديدة التي تم إطلاقها على قمر نايل سات وهي:

قناة مصر التعليمية 2020:

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11747.

القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: EDU 1.

القناة التعليمية المصرية 1:

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11757.

القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: EDU 1.

تعرض تلك القناة شرح للمناهج التعليمية الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية المناهج الأزهرية.

قناة مصر التعليمية مباشر:

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12380.

القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: EDU 2.

هذه القناة خاصة بشرع مناهج التعليم للمراحل الابتدائية وحتى الشهادة الإعدادية.

قناة عين التعليمية: