5 حالات وقواعد لمنح الموظفين العاملين بالحكومة إجازة بدون مرتب وفق قانون الخدمة المدنية

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محمد سياف - ابو ظبي - قام قانون الخدمة لمدنية بنتظيم أمر منح الموظفين العاملين بالحكومة إجازة بدون مرتب، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين للقانون رقم 81 لعام 2016، حيث حدد القانون القواعد والضوابط والحالات التي يمنح فيها الموظف إجازة بدون أجر، كما حدد القانون موقف الترقيات خلال فترة الإجازة.

5 حالات يمنح فيها الموظفين العاملين بالحكومة إجازة بدون مرتب

ووفق القانون يتم منح الموظف إجازة بدون أجر في الحالات التالية ووفق الضوابط المذكورة:

أولاً| يتم منح الزوجة أو الزوج في حالة سفر أحدهما للخارج بغرض الدراسة أو العمل إجازة بدون مرتب لمدة 6 شهور على الأقل أو مدة سفر أحدهما للخارج، ويجب على جهة العمل الإستجابة لطلب أحد الزوجين للإجازة.

ثانياً| وفقاً لحاجة العمل ووفقاً للأسباب التي تبديها السلطات المختصة، فإنه يجوز منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي تقدرها جهة العمل.

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ثالثاً| في الحالتين السابقتين لا يجوز ترقية الموظف إلا حين عودته للعمل وانتهاء الإجازة واستكمال المدة اللازمة للترقية.

رابعاً| ووفق قانون الطفل فإن الموظفة العاملة بالحكومة تستحق إجازة بدون راتب لرعاية الطفل ولمدة عامين، عند كل كل مولود، وبحد أقصى 6 سنوات طوال فترة الخدمة.

خامساً| تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة في الحالة السابقة.