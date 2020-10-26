فيديو .. لميس الحديدى : تصريحات مصر بشأن سد النهضة منضبطة

قالت الإعلامية لميس الحديدى، إنه بعد جمود شهرين من المفاوضات، بشأن أزمة سد النهضة، تعود وتسأنف غدًا، حيث تنطلق بمشاركة وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، مشيرة إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى، قد لايشارك فى الجولة لارتباطه سابقًا بالسفر للخارج.





وفى تعليقها اليوم الإثنين، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه على قناة "ON" على استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، والمقررة يوم غد الثلاثاء، تسائلت، لميس الحديدى: هل تأخذنا هذه الجولة لاتفاق؟ خاصة بعد جدل تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى أدلى بها الجمعة وأثارت الجدل. وأوضحت أن مصر لم تتحدث على الإطلاق، عن تهديدات باستخدام القوة فى حل أزمة سد النهضة. وأكدت لميس الحديدى، أن القيادة السياسية المصرية فى كافة المحافل كانت هادئة، فى تصريحاتها، ومتمسكة بالهدوء، وهدوء النفس بشكل فوق المعتاد وكل التصريحات كانت منضبطة، لافتة إلى تأكيد الرئيس عبدا لفتاح السيسى، مرارًا وتكرارًا، أن مسألة سد النهضة حياة أو موت، وأن مصر لن تفرط فى حقوقها المائية.

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