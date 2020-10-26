صور.. النائب العام يستعرض مشروع الربط مع محكمة النقض رقميا

عرض المستشار حماده الصاوى، النائب العام، على مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، المشروع الذى أعده مركز معلومات النيابة العامة، لربط محكمة النقض بالنيابة رقميا من خلال برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون.





ويتيح البرنامج للمحكمة، نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة وتفعيل سياسة التحول الرقمى من النظام الورقى إلى نظام رقمى مؤمن لتداول الطعون المشار إليها عبر خطوط لربط البيانات بين المحكمة وقواعد بيانات القضايا المركزية بالنيابة العامة. ووجه رئيس محكمة النقض والنائب العام، بسرعة تدريب أعضاء وموظفى محكمة النقض والنيابة العامة المختصين على العمل بالبرنامج، لبدء تشغيله فور الانتهاء من البرنامج التدريبى عليه.

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