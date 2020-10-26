مذبحة في الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي: 10 لاعبين خارج أسوار النادي

كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي الوداد البيضاوي حددت قائمة للاعبين الذين سيغادرون الفريق الأحمر بعد نهاية الموسم وخروج الفريق خالي الوفاض بعد مشاركته في 4 مسابقات، الدوري المغربي وكأس العرش محليًا، ودوري أبطال أفريقيا وكأس محمد الخامس "البطولة العربية"، خاصة الخروج الأفريقي الذى جاء على يد النادي الأهلى الذى فاز عليه 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنصف نهائي البطولة.

وأوضح موقع " sport.le360" المغربي ومن مصادر مقربة من فريق الوداد أن القائمة الأولية لمغادري فريق الوداد الرياضي، تضم 10 لاعبين وهم القائد المخضرم إبراهيم النقاش، وصلاح الدين السعيدي، وإبراهيم نحم الدين، وهيثم البهجة، وعبد اللطيف نوصير، أيوب لمودن، يوسف شينا، وحمزة أسرير، وكازادي كاسنجو ثم الإيفواري باجبو.

وكان فريق الوداد قد رحل عنه قبل نهاية الموسم الماضي كل من أمين تيجزوي، الذي انتهى عقده مع الوداد بعد نهاية الموسم الكروي المنقضي، وعادل الرحايلي الذي فسخ عقده بالتراضي مع إدارة النادي الأحمر.

كما وجهت إدارة الوداد في بيان رسمي الشكر إلى محمد عادل المريني وأحمد أمين بيد الله في الجهاز الطبي، بالإضافة المدربان سعيد بادو الذي شغل مهمة مدرب الحراس، والسنغالي موسى نداو، الذي عمل كمساعد مدرب داخل الجهاز الفني للنادي.

يذكر أن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد قد وعد الجماهير الحمراء بإحداث العديد من التغييرات في هيكلة النادي، وذلك بعد خروج الفريق خالي الوفاض خلال الموسم الكروي المنقضي.