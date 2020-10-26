متأثرا بفيروس كورونا.. وفاة القس متاؤس القمص ميخائيل بالبحيرة عن عمر ناهز 53 عاما

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء إلي نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القس متاؤس القمص ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمحطة القديمة بالبحيرة.

ورحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القس متاؤس القمص ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمحطة القديمة بالبحيرة عن عمر تجاوز ٥٣ عاما ، وبعد خدمة كهنوتية مباركة امتدت لستة عشر سنة، حيث ولد في ٥ مايو ١٩٦٧، وسيم كاهنًا يوم ١٩ نوفمبر ٢٠٠٤.

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كان الأب الراحل قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ونقل إلى المستشفي ليخضع لعلاج مكثف إلا أن حالته استمرت في التدهور حتى فاضت روحه صباح اليوم.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم خالص العزاء لمجمع كهنة قطاع كنائس عين شمس والمطرية، في رحيل الأب المبارك القمص يوحنا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة اليوم الأب الفاضل القمص يوحنا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية، عن عمر تجاوز الـ ٨٣ عاما، بعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب ٣٥ عاما.