اقرأ أيضا ..
كان الأب الراحل قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ونقل إلى المستشفي ليخضع لعلاج مكثف إلا أن حالته استمرت في التدهور حتى فاضت روحه صباح اليوم.
وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم خالص العزاء لمجمع كهنة قطاع كنائس عين شمس والمطرية، في رحيل الأب المبارك القمص يوحنا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة اليوم الأب الفاضل القمص يوحنا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية، عن عمر تجاوز الـ ٨٣ عاما، بعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب ٣٥ عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متأثرا بفيروس كورونا.. وفاة القس متاؤس القمص ميخائيل بالبحيرة عن عمر ناهز 53 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.