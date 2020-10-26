انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. السعودية تصدر ضوابط العمرة 1442 هـ للمعتمرين من خارج المملكة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أخيراً، وبعد فترة طويلة من التعليق لاستقبال المعتمرين وزيارة البيت الحرام من خارج المملكة بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ، الضوابط الخاصة لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، حيث أنه وفقاً للأمر السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن استئناف العمرة وزيارة المسجد الحرام والصلاة بالروضة الشريفة، فإنه سوف يتم البدء في استقبال المسلمين من كافة دول العالم بداية من يوم الأحد الموافق 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020، ولهذا فقد شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على شركات ومؤسسات العمرة على ضرورة أن يتم التقيد بالاشتراطات والضوابط المنظمة لعملية العمرة للمسلمين من خارج المملكة، وسوف نوضح في السطور الآتية تلك الضوابط.

الضوابط الخاصة بالعمرة لعام 1442 هـ للمعتمرين من خارج المملكة:-

نشرت صحيفة عكاظ السعودية الضوابط والبروتوكولات المنظمة لاستحقاق العمرة والزيارة للمسجد الحرام والروضة الشريفة وذلك كالتالي:-

– الفئة العمرية المسموح لها بأداء العمرة من خارج المملكة تتراوح من 18 عام إلى 50 عام.

– أن يقوم المعتمر بتقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية تثبت بخلو المعتمر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) صادرة من مختبر موثق من دولة المعتمر على ألا يزيد عن 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

– أن يقوم المعتمر بالحجز مسبقاً من خلال تطبيق “اعتمرنا” مع وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق برنامج العمرة.