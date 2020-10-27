تواضروس يستقبل اللجنة التنفيذية للإيمان والتعليم بالمجمع المقدس

استقبل تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى فى القاهرة، مساء الإثنين، أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس.





جرى خلال اللقاء عرض برنامج الوعى الإيمانى الأرثوذكسى، الذى تنوى اللجنة تقديمه خلال الفترة المقبلة، ويحوى البرنامج شرحًا لبنود قانون الإيمان المسيحى. وألقى البابا تواضروس، محاضرة حول مضمون قانون الإيمان المسيحى، وركز فيها على أهمية تقديم الموضوعات اللاهوتية بأسلوبٍ روحى بَنَّاء وبروح المحبة على اعتبار أن أهم ما فى اللاهوت هو أن الله اقترب من الإنسان.

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