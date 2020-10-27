فيديو.. الأوقاف تستعرض أبرز محطات زيارة الدكتور محمد مختار جمعة للسودان

وألقى جمعة، كلمة فى المؤتمر، بدأها بنقل تحيات مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا إلى السودان، كما هنأ السودان برفع اسم الدولة من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد وزير الأوقاف، أن العلاقات المصرية السودانية مؤهلة لكل أوجه التعاون والتكامل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين فى جميع المجالات، مضيفًا: "نسير فى اتجاه واحد نحو الفهم المقاصدى للنصوص ومواجهة كل ألوان الجمود والتشدد".
وشدد على أن مصالح الأوطان من صميم من مقاصد الأديان، وكل ما يقوى شوكة الدولة الوطنية جزء لا يتجزأ من صلب عقيدتنا، وكل ما يؤدى إلى الهدم والفساد والإفساد ليس له علاقة بالأديان، فلا بد للدين من وطن يحميه، لأن الأديان لا تنشأ فى الهواء الطلق، فالمشردون لا يقيمون دين أو دولة والعصابات لا تقيم دولة ولا تفهم معناها.
كما تناول التقرير أبرز ما جاء فى زيارة وزير الأوقاف للسودان، ومقتطفات مما نشرته الصحف، وإشادة وترحيب المسؤولين السودانيين بالوزير.
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