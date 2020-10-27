انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو” خبير مناعة يكشف موعد وصول الموجة الثانية لكورونا إلى مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتشرت خلال الآونة الآونة الأخيرة الحديث عن الموجة الثانية لكورونا في مصر، وحول هذا الأمر وتفاصيل أخرى تحدث تحدث أستاذ التحليل والمناعة الدكتور عبد الهادي مصباح، مع الإعلامي سيد علي وبرنامج حضرة المواطن.

موعد وصول الموجة الثانية لكورونا إلى مصر

وقال مصباح أن الدراسة الصينية التي تقول باندماج فيروس كورونا مع فيروس الأنفلونزا وتكاثر كوفيد 19 إلى 10 آلاف ضعف، غير علمية، مؤكداً أنه لا يوجد أي اندماج بين الإنفلونزا وكورونا، ولكنه أشار إلى أنه من الممكن أن يصاب شخص بالفيروس التاجي أثناء إصابته بفيروس الإنفلونزا.

وأضاف مصباح أن الموجة الثانية لكورونا تضرب الآن أوروبا بقوة، وخاصةً في ألمانيا وفرنسا، مؤكداً أن البرازيل وأمريكا ما زالا في الموجة الأولى، ولكنها ستنتقل إليهم عن طريق أوروبا قريباً، وأضاف أن الموجة الثانية من الفيروس تضرب مصر خلال الشهر القادم أو الذي يليه.

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وأشار أستاذ المناعة إلى وجود ما يقرب من 198 لقاح لفيروس كورونا، وهم الآن قيد التطوير والإختبار، منها أربع لقاحات تخضع لآن لتجارب المرحلة النهائية، وخلال أسابيع أو شهور قليلة سيتم التوصل إلى نتائج هذه اللقاحات، مضيفاً أنه مع ظهور أول لقاح سوف يكون هناك ضغط كبير عليه.