انت الان تتابع تفاصيل خبر “زيادة جديدة” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 26 أكتوبر والإجمالي يقفز لـ 106707 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن تقريرها حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 26 أكتوبر، ومنذ أسابيع والصحة تصدر التقرير في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً، إلا أنه تأخر اليوم قليلاً، ولوحظ زيادة جديدة اليوم في الإصابات وتراجع في حالات لتعافي واستقرار في الوفيات، مقارنة بأعداد الأمس.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 26 أكتوبر

ووفق التقرير الرسمي لوزارة الصحة فقد جاءت أعداد المتوفين والمصابين والمتعافين على النحو التالي:

أولاً| الحالات التي تم شفاؤها اليوم الأحد بلغت 78 حالة جديدة، بانخفاض 12 حالة عن الأمس.

ثانياً| إجمالي الحالات المتعافية حتى اليوم بلغت 98981 حالة، وتؤكد الصحة على خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل بعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

ثالثاً| أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 167 حالة جديدة، بزيادة 24 حالة عن إصابات الأمس.

رابعاً| قفزت إجمالي حالات الإصابة حتى الآن إلى 106707 حالة.

خامساً| أما حالات الوفاه اليوم فسجلت 12 حالة.

سادساً| وإجمالي الوفيات اليوم سجلت 6211 حالة.

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كما تؤكد الصحة دائماً على مراقبتها للأوضاع بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى أول بأول، وذلك عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.