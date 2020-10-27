بمناسبة قرب افتتاحه.. تعيين 3 فى مناصب قيادية بمتحف شرم الشيخ

في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بالعمل في مختلف المجالات وتمكين أبنائها لتولي المناصب القيادية، ونظرًا لقرب افتتاح متحف شرم الشيخ، أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ثلاث قرارات لاختيار المشرف العام ومدير ووكيل المتحف.

حيث تم تكليف المهندسة ميريام سعيد ادوارد، التي كانت تشغل منصب مدير لإدارة الخدمات الفنية والهندسية بالمتحف، للعمل مشرفا عاما على مشروع متحف شرم الشيخ، وتكليف السيد ممدوح فاروق، والذي كان يشغل منصب مدير متحف ايمحوتب بسقارة، للعمل مديرًا لمتحف شرم الشيخ، وتكليف السيد محمد أحمد حسنين الذي كان يعمل أمينا بمتحف شرم الشيخ، للعمل وكيلا للمتحف.

يذكر أن العالم على موعد مع العديد من الافتتاحات من المتاحف الجديدة أبرزها متحف المركبات الملكية بولاق ومتحف الغردقة وكفر الشيخ .