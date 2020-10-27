شاهد .. تدخل عاجل من محافظ القاهرة بشأن تذنيب طفلة بسبب المصروفات

وقال اللواء إبراهيم عوض، فى مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، "إنه وفى رد فعل سريع، أمر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بإجراء تحقيق عاجل فى الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها".
كما أعلن اللواء إبراهيم عوض، أن محافظ القاهرة أخطر مدير التربية والتعليم بحصر كل من لم يسدد المصروفات بشكل إنسانى وبمعاملة خاصة، ليتم سداد ما عليهم بالتنسيق مع مديرية التضامن".
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