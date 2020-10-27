شاهد : تمييز ومعاملة سيئة .. حالات جديدة لتذنيب أطفال بسبب مصروفات المدرسة

وأوضح فى مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه توجه إلى المدرسة بعد قرار بمنع دخول من لم يدفعوا المصروفات، طالبًا من الإدارة دخول ابنتيه وأن تمهله بضعة أيام إلى أول شهر نوفمبر، ووعدهم بأنه سيسدد المصروفات فى هذا الموعد، وهو ما قوبل بالرفض.
وفى مداخلة أخرى، قالت ولى أمر إحدى الطالبات، إن ابنتها تعرضت لنوع من التمييز فى مدرستها بمحافظة القاهرة، حيث أجرت إدارة المدرسة عملية فرز للطلبة المتعثرين فى سداد المصروفات وعزلتهم بعيدًا عن زملائهم أثناء طابور المدرسة، ثم أدخلتهم فصلا دراسيًا ظلوا فيه طوال اليوم دون مدرسين.
وأضافت أن المدرسة لم تكتفِ بذلك بل طلبت من هؤلاء الطلبة ألا يأتوا إلى المدرسة مرة أخرى قبل أن يسددوا ما عليهم من مصروفات، وهو ما أكدته والدة طالبة أخرى بالمدرسة تعرضت لنفس الموقف.
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