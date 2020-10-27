فيديو .. الإسكان : البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية سيبلغ 685 مترا

وأكد المهندس خالد عباس، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إتمام بناء 49 طابقًا بارتفاع تجاوز 245 مترًا، ما جعل المبنى فوق السحاب، مشيرًا إلى أنه بقى 30 طابقًا آخرين، يبلغ ارتفاع المبنى 685 مترًا بعد بنائهم.

وقال نائب وزير الإسكان، إنه تم التعاقد مع أكبر شركة بناء فى العالم لتشييد 20 برجًا بحى المال والأعمال فى العاصمة الإدارية، البرج الأيقونى أحدهم، مضيفًا أنه تم بناء ثمانية أبراج.

وأضاف، أن حى المال والأعمال يتكون من 15 برجًا إداريًا وتجاريًا، وسيكون به فندقان، أحدهما سيكون من أكبر وأفخم الفنادق وعلامته التجارية ستكون موجودة لأول مرة فى إقريقيا.