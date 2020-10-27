طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا .. والعظمى فى القاهرة...

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بينما يشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد، طقس حار ورياح معتدلة على الأنحاء كافة.
وتتأثر مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بشبورة مائية، كما تتأثر البلاد بشكل عام بامتداد مرتفع جوي.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، يصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الأسكندرية 27 20
وداي النطرون 28 19
طنطا 29 19
شبين الكوم 30 19
دمنهور 29 20
بلطيم 29 20
مطروح 25 19
السلوم 26 18
سيوة 28 17
بورسعيد 29 22
دمياط 28 19
الزقازيق 30 20
المنصورة 29 19
الإسماعيلية 31 20
السويس 30 21
العريش 30 20
رفح 20 20
رأس سدر 31 21
نخل 29 17
نويبع 32 24
طابا 30 22
كاترين 28 13
الطور 31 20
شرم الشيخ 33 25
الغردقة 32 24
مرسى علم 31 24
الفيوم 31 19
بني سويف 31 18
المنيا 31 18
أسيوط 32 17
سوهاج 33 18
قنا 33 20
الأقصر 35 20
أسوان 36 22
إدفو 36 21
ابوسمبل 35 20
الوادي الجديد 33 18
شلاتين 31 24
أبورماد 31 25
حلايب 30 25
رأس حدرية 30 26
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