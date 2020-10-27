صور - مؤسسة بلا أمية.. تعليم الكبار توقع بروتوكول تعاون مع النادى الأهلى

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ووفقا لبيان الصفحة الرسمية لهيئة تعليم الكبار، اليوم الثلاثاء، استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، الدكتور عاشور عمرى، رئيس هيئة تعليم الكبار، والوفد المرافق له أمس الإثنين لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة، والنادى الأهلى لتعليم وتعلم العاملين بالنادى ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، بمقرات النادى المختلفة "الجزيرة، ومدينة نصر، والشيخ زايد".
وأكد عمرى أن هذه الخطوة المهمة تأتى تزامنا مع توجيهات القيادة السياسية من أجل وطن متعلم ناهض، وتزداد قيمة هذا البروتوكول كونه مع ناد عريق بحجم النادى الأهلى ليس على المستوى الوطنى فحسب، بل على المستوى الإقليمى والدولى، مضيفا أن الهيئة تضع كل إمكاناتها المتاحة لتحقيق حلم وطن متعلم بالشراكة مع كل الجهات.
وأعرب محمود الخطيب عن أهمية التعليم فى بناء مصر، واستفسر عن خطة الهيئة وجهودها لتحقيق حلم وطن متعلم، مؤكدا أن النادى سيعمل جاهدا على محو أمية العاملين ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، مشيرا إلى أن "الأهلى" بعراقته وقيمه هو مشارك أصيل فى قضايا الوطن المصيرية ومنها محو الأمية، فالنادى قيمة تنويرية ورياضية واجتماعية بأعضائه ومريديه ومحبيه، مشددا على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروع، وتسخير كل الإمكانات لتحقيق النجاح له.
ويستهدف البروتوكول الاستعانة بأعضاء النادى كمتطوعين لتنفيذه، على أن تدرب الهيئة المتطوعين من أبناء النادى وتؤهلهم للعمل كمعلمى كبار، والمساهمة فى مشروع محو أمية العاملين، وتمنح الهيئة بالتعاون مع النادى الأهلى شهادة معتمدة لمن يتم اجتيازهم الدورة التدريبية.
وفى نهاية التوقيع اتفق عمرى ومرجان على الإسراع فى تنفيذ بنود البروتوكول من أجل تحقيق المستهدف مع الجودة.
وعلى هامش اللقاء تبادل كابتن محمود الخطيب، والدكتورعاشور عمرى الدروع التذكارية بهذه المناسبة.
حضر اللقاء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى، ووليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان، والدكتوره ماجدة خليل مديرة إدارة البروتوكولات بالهيئة، السيد مسعد مدير المكتب الفنى، وإيهاب سعيد مدير العلاقات العامة، وهشام فهيم مدير التوثيق الفوتغرافى.
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