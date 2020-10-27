مع بداية الدراسة.. التعليم تتصدى للالتهاب السحائى بحملات تطعيم وقائية

والتهاب السحايا، يعرف بأنَّه التهاب فى الغشاء المحيط بالدماغ، والحبل الشوكى، وتُعَدُّ الفيروسات، والبكتيريا من أكثر مُسبِّبات هذا المرض، حيث يُؤثِّر هذا المرض فى الأشخاص من المراحل العُمريّة جميعها، وقد يُؤدِّى إلى الوفاة فى بعض الحالات.

تطعيم 2.6 ألف طالب ضد الالتهاب السحائى بالشرقية

طعمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، نحو 264521 طالبًا، وذلك خلال 8 أيام منذ بداية العام الدراسى الجديد، بنسبة تغطية بلغت 81%، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

وصرح الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه من المخطط تطعيم 505152 طالبًا ضد الالتهاب السحائى، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائى، والصف الأول الإعدادى، والصف الأول الثانوى، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة، وأيضاً تطعيم 377586 طالب بالتطعيم الثنائى للصف الثانى والرابع الابتدائى.

صحة بورسعيد: بدء حملة تطعيم ضد الالتهاب السحائى

بدأت محافظة بورسعيد، حملة تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائى، والتطعيم الثنائى، الثلاثاء الماضى، بمدارس الحضر والريف بالمحافظة.

وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد، وتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وتستهدف صحة بورسعيد تطعيم 52906 طالب وطالبة ضد الالتهاب السحائى، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائى، والصف الأول الإعدادى، والصف الأول الثانوى، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة.

حملة للتطعيم ضد الالتهاب السحائى فى مدارس شرم الشيخ

شنت الإدارة الصحية بمدينة شرم الشيخ، الإثنين الماضى، حملة صحية للتطعيمات الروتينية الإجبارية للأطفال بجميع مدارس إدارة شرم الشيخ التعليمية، داخل المدينة والوديان التابعة لها تحت رعاية الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وأوضح الدكتور عصام عبدالمطلب مدير الإدارة الصحية بشرم الشيخ، أن الحملة تستهدف الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، وتلاميذ الصف الأول الابتدائى وطلاب الصف الأول الإعدادى والثانوى، ضد مرض الالتهاب السحائى.

الحكومة تنفى انتشار الالتهاب السحائى

وفى وقت سابق، نفى مجلس الوزراء، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول انتشار وباء "الالتهاب السحائى" بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لانتشار وباء "الالتهاب السحائى" بأى محافظة من محافظات الجمهورية، مشددة على أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى فى أى محافظة، وأن مصر خالية تماما من أى أمراض وبائية، مُشيرةً إلى تطبيق نظام تَرصُّد للأمراض المعدية والوبائية، وتوفير جميع التطعيمات ضد أى أمراض وبائية محتملة.

وفى إطار جهود الوزارة للوقاية من وباء "الالتهاب السحائى" وتلافى انتشاره فى أى من محافظات الجمهورية، فقد تم تطعيم تلاميذ المدارس فى السنوات الدراسية "أولى حضانة – أولى ابتدائى – أولى إعدادى – أولى ثانوى" ضد هذا المرض، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والفئات المستهدفة، وذلك لمنع انتشار المرض فى مصر.