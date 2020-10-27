محافظ القاهرة يهنئ السيسى وكبار رجال الدولة بالمولد النبوى

وبعث محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، برقية تهنئة جاء فيها:" يطيب لى أن ابعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء القاهرة فى هذه المناسبة الإسلامية الجليلة بأصدق التهانى وأسمى آيات الاحترام بمناسبة "ذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا المولى عز وجل أن بعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى شعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه شعبنا من أمن وسلام واستقرار وأن تواصل مصرنا مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرخاء".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى كبار رجال الدولة، أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف، داعيا المولى سبحانه أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لوطننا العزيز.