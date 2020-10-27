اليوم.. الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن حياة كريمة

ومن المقرر أن تنطلق القوافل، بمحافظات، البحر الأحمر، والإسماعيلية، وأسيوط، حسب منشور لـ الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وتستمر القوافل، فى أعمالها، حتى مساء الأربعاء، فى تخصصات: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل.