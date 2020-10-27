صور.. الزراعة: الدولة حريصة على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات لدعم الاقتصاد

وأعرب وزير الزراعة، خلال حضوره اجتماع لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بالسمعة الطيبة والمستوى الذى وصلت إليه الموالح المصرية، والتى تحتل حاليا المركز الأول عالميا.

وأكد أن الدولة تدعم المصدرين وتحرص على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية، من أجل دعم الاقتصاد القومى بالاحتياطى النقدى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، والدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصرى، وأعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، اعلنت فى وقت سابق، ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن هذا العام، رغم تأثر حركة التجارة الدولية بسبب ظروف تفشى جائحة كورونا.