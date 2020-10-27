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صور.. الزراعة: الدولة حريصة على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات لدعم الاقتصاد

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أحمد حمدى 2020-10-27 11:28 0 تبليغ

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن نجاح الصادرات الزراعية، هو نجاح للدولة المصرية، وجهد مشكور للمصدرين والمزارعيين والمنتجين والإنجاز الذى حققوه هذا العام، رغم ظروف أزمة فيروس .

وأعرب وزير الزراعة، خلال حضوره اجتماع لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بالسمعة الطيبة والمستوى الذى وصلت إليه الموالح المصرية، والتى تحتل حاليا المركز الأول عالميا.

اجتماع لجنة الموالح

وأكد أن الدولة تدعم المصدرين وتحرص على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية، من أجل دعم الاقتصاد القومى بالاحتياطى النقدى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، والدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصرى، وأعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

اجتماع لجنة الموالح

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، اعلنت فى وقت سابق، ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن هذا العام، رغم تأثر حركة التجارة الدولية بسبب ظروف تفشى جائحة كورونا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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