صور.. نجل الشهيد أحمد منسى فى أول يوم دراسى له

انتظم الطفل حمزة، نجل الشهيد البطل أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، فى أول يوم دراسى له بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية.





ووفقًا لبيان صادر عن الأكاديمية، اليوم الثلاثاء، اصطحب ضابطين من القوات المسلحة نجل الشهيد إلى مدرسته، والتقطا معه الصور التذكارية، فى لافته طيبة فى إطار تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء.

كان الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، قدم منحة دراسية بالمدرسة الدولية لنجل الشهيد البطل أحمد صابر المنسى.

كان العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى، استشهد ومعه عدد من أفراد كتيبته فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح فى 7 يوليو 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.