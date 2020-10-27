صور.. الهجان يطمئن على مرضى مستعمرة الجذام والأمراض النفسية بالخانكة

اطمأن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتورحمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة ومتدربى البرنامج الرئاسى بالقليوبية، على مبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى بمستعمرة الجذام.





وتستهدف المبادرة المقرر انتهاؤها فى 31 ديسمبر 2020، الكشف على مرضى الجذام وأسرهم فى الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة، والمسجلين فى قاعدة بيانات 100 مليون صحة والمصابين بارتفاع فى نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.



وأوضح الدكتور محمد بدوى الغمازى مدير مستعمرة الجذام أن المستشفى شهد خلال الفترة الأخيرة حالة من التطوير فى الخدمات والأنشطة المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن المستشفى شهدت بعض الحالات التى شفيت من الجذام، علما بأن المستشفى به 4 عيادات جلدية وواحدة للباطنة و12 صيدلية و12 علاج طبيعى و4 عيادات أسنان، وكلها مخصصة لخدمة المرضى، إلى جانب توفير كل الأجهزة الطبية من قبل وزارة الصحة، فضلا عن توفير علاج كل أنواع الجذام بالمجان من قبل منظمة الصحة العالمية، وتوفير باقى الأدوية للأمراض الأخرى من قبل الوزارة، كما تم إنشاء عيادة رمد جديدة تتضمن غرفة عمليات لإجراء عمليات الرمد، نتيجة تدمير العصب بالعين وتخدم كل مرضى الجزام على مستوى الجمهورية.



ووجه محافظ القليوبية بعمل لقاءات دورية مع المرضى بالمستعمرة والمستشفى لعمل إعادة تأهيل لهم، وتغيير السلوكيات والعمل على دمجهم بالمجتمع.



كما توجه المحافظ إلى مستشفى الأمراض النفسية بمدينة الخانكة، إذ أوضح الدكتور وائل السيد مدير المستشفى أنه يقدم الخدمات العلاجية فى مجال الطب النفسى وعلاج الإدمان، من خلال العيادات الخارجية والتى تتضمن عيادات "طب نفسى عام، وعلاج الإدمان، وطب نفسى الأطفال والمراهقين، وعيادات الخط الساخن لعلاج الإدمان"، بمتوسط تردد يصل إلى 4 آلاف مريض شهريا يحصل على الخدمة العلاجية بالعيادات الخارجية، فضلا عن وجود أقسام الحجز الداخلى رجال "نفسى، علاج إدمان، طب شرعى، المودعين، قسم التأهيل وطب المجتمع"، بالإضافة إلى قسم السيدات.



جدير بالذكر أن مستشفى الخانكة تعد من أكبر مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان فى مصر، إذ تخدم مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والمناطق المجاورة لها.