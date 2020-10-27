الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسى والشعب بذكرى المولد النبوى

وجاء فى برقية رئيس الطائفة الإنجيلية:

"الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيلى العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف"، وندعو الله فى هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالسلام والتقدم والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث زكى ببرقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والسادة وكلاء مجلسى النواب والشيوخ، والسادة الوزراء والمحافظين.