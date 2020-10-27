الربان عمر صميدة: السيسى حذر العالم من دعم وتمويل الإرهاب

جاء ذلك خلال الاحتفال الشعبى الذى أقامه حزب المؤتمر، بحضور قيادات الحزب ونخبة من أعضاء مجلس الشيوخ والسياسيين بمحافظة الشرقية، وأحياه المنشد الشيخ محمود ياسين التهامى، احتفالا بمولد النبى صلى الله عليه وسلم.

وأوضح رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سبق وأن حذر العالم من عواقب دعم المتطرفين وتمويلهم من دول وأنظمة مارقة، وأن مصر تخوض حرباً ضد الإرهاب بالنيابة عن جميع دول العالم.

وأضاف الربان صميدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الإحسان، حتى لمن أساءوا إليه، وعلينا اتباع سنته وإعلاء قدره ورسالته، فقد كان كفار قريش ينشدون قصائد تذم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ولم تصل لنا هذه القصائد لأن المسلمين لم يتناقلوها ولم يعيروها اهتمام فاندثرت، وذلك عملاً بوصية عمر رضى الله عنه: "أميتوا الباطل بالسكوت عنه"، متابعا: ولا أصدَقَ من قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم"فَأصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ* إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ* الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ *وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ *فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ"، سورة الحجر.

ودعا رئيس حزب المؤتمر جموع المسلمين للتعبير عن محبتهم للنبى وإدخال السرور على أهلهم وذويهم فى هذه المناسبة العطرة، اقتداء بما أعلنته دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لأنه يعبر عن الفرح والحب للنبى صلى الله عليه وسلم، وأن محبة النبى وآله أصل من أصول الإيمان، لما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ".