قطاع الأعمال: 4 شركات تفوز بمزادات القطن فى الشرقية والبحيرة

وفى بيان رسمى، أوضحت وزارة قطاع الأعمال، أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال لمستجدات العمل بمنظومة تجارة القطن الجديدة، والمطبقة فى 4 محافظات للموسم الحالى 2020-2021.

أضافت: "فازت بالمزاد شركات (أبو مضاوى، والمجد، وألكان، وهيدرو فودز)، وبلغت كميات القطن المباعة فى المزاد نحو 1884 قنطارا بمتوسط سعر حوالى 2150 جنيها للقنطار، وذلك بخلاف قيمة فروق الرتب ومعدل التصافى".