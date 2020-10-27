29 جهة حكومية تبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ذلك فى إطار تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التى انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن التى عقدت خلال أغسطس الماضى، وفى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، للتحضير للجنة المصرية العراقية المشتركة.

ترأس الاجتماع طارق الشعراوى، مستشار وزير التعاون الدولى والمشرف على قطاع التعاون العربى والإفريقى، كما حضره ممثلون عن الوزارات والجهات التالية: "الخارجية، التجارة والصناعة، النقل، الزراعة، الصحة، الإسكان، البترول، الكهرباء، التضامن، الاتصالات، البنك المركزى المصرى، العدل، المالية، الطيران المدنى، القوى العاملة، التخطيط، الإنتاج الحربى، قطاع الأعمال العام، التموين، التعليم العالى، التربية والتعليم، جهاز تنمية المشروعات، جهاز حماية المستهلك، هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصرى للمستثمرين، اتحاد التشييد والبناء".

وخلال الاجتماع تم استعراض جدول أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وتم التأكيد على ضرورة أن تكون مخرجات اللجنة انعكاسا للقمة الثلاثية الرئاسية، لتعزيز التعاون على مستوى جميع المجالات مع الجانب العراقى بما فيها مشاركة الشركات المصرية فى جهود إعادة الإعمار، وبحث الاجتماع أيضًا الشكل النهائى للوثائق والمشروعات المطروحة للنقاش فى فعاليات اللجنة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، التقت سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمى، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، وأكدت خلال اللقاء عل عمق العلاقات المصرية العراقية، وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون الاقتصادى بين البلدين.