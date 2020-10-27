”الهجرة” و”ويل سبرنج” تتفقان على إقامة معسكرات لأبناء المصريين بالخارج لتحفيزهم على...

السفيرة نبيلة مكرم: النمسا نقطة البداية لانطلاق المعسكرات بالتعاون مع الطفل المصري "ميسرة محمود" الحائز على جائزة شخصية العام هناك

في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم المصري" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، استقبلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، السيد/ ماجد فوزي مؤسس شركة ويل سبرنج WellSpring Egypt

لتنظيم المعسكرات المتنوعة وعددًا من أعضاء فريق الشركة، لبحث إقامة عدة معسكرات للأطفال المصريين المقيمين بعدد من الدول تستهدف تعليمهم اللغة العربية وتحديدًا اللهجة المصرية، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والشركة.

وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بفريق الشركة ثم ناقشت سيادتها الملامح المبدئية لخطة إقامة هذه المعسكرات ومحاورها، مشددة على أهمية أن تلقى مبادرة "اتكلم مصري" الترويج الكافي لها بوسائل بسيطة ومشوقة بما يحفز أبناءنا في الخارج على الانضمام لها حتى تحقق المبادرة الأهداف المرجوة منها.