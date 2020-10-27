عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

أرسل د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكري مولد نبي الإنسانية والرحمة، صاحب الرسالة السامية محمد صلى الله عليه وسلم.

قال فيها "يطيب لي أن أتقدم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة ‏القلبية، وأزكاها بحلول ذكرى مولد نبى الإنسانية والرحمة محمد صلى الله عليه ‏وسلم، الذي اختاره الله هادياً ونذيراً، الذى أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم ‏الدين القويم، وهي ذكرى متجددة لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال ‏إلى الهدى".‏

"إن احتفالنا بمولد صاحب الرسالة السامية، ما هو إلا تعبيراً عن معاني الوفاء، ويرسم ‏لنا معالم الطريق، ويجسد أروع المثل للقادم من الأجيال ويحصنها من الغلو والتطرف".‏

وما أحوجنا اليوم أن نعمل ما وسعنا العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الغالى، ‏ولتكن صحوة وطنية نستلهم فيها السيرة النبوية العطرة التي تعمق في نفوسنا الشعور ‏بوحدة المجتمع والاصطفاف والتماسك من أجل غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً، ‏يعيش فيه الوطن في أمن وسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحوراً من محاور ‏التنمية التي يسعى إليها الجميع، بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة الشعب الذى ‏أودعكم أمانته واختاركم لتقودون مسيرة البناء والرخاء .‏

حفظكم الله ودفع عنكم كل سوء وكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح.