محافظ الشرقية يستقبل وزير القوى العاملة بمكتبة بالديوان العام

إستقبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بمكتبة بديوان عام المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة ، وذلك لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة لإستمرار تنفيذ تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية داخل المنشآت الغذائية والصناعية بالمناطق الصناعية بالمحافظة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها

قدم المحافظ الشكر لوزير القوى العاملة لمجهوداته الدائمة والمستمرة في رعاية العماله غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في شركات القطاع الخاص ، وكذلك المتابعة المستمرة لإنتظام دوريات العمل داخل المصانع والشركات الخاصة للتأكد من إلتزامها باتباع إشتراطات السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل آمنه والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها وتعزيز قدراتهم على إنجاز العمل بما يصب في النهاية لمصلحة العمل ذاته.

ومن المقرر أن يشهد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة القوى العاملة وجامعة الزقازيق في مجالي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.