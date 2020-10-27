شاهد.. هروب تلاميذ معهد أزهري في صقر قريش بعد اندلاع حريق بمسجد

تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو لحريق أسفل معهد أزهرى بمنطقة صقر قريش، وهروب التلاميذ لسطح المعهد نتيجة الدخان الكثيف وسط حالة من الذعر للتلاميذ وأولياء الأمور.

على الفور انتقل الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمقر المعهد حيث صرح لـ "اليوم السابع"، أن جميع التلاميذ بخير، ولم يصاب أى تلميذ أو معلم أو إدارى أو عامل جراء الحريق، موضحا أن الحريق لم يكن فى المعهد، بل كان فى غرفة بالمسجد الموجود أسفل المعهد.



وأضاف أنه تم توجيه الأهالى والمعلمين بضرورة صعود الطلاب إلى سطح المعهد، بما ساهم فى حمايتهم من كثافة الدخان الناجمة عن الحريق، حيث تمت السيطرة عليه وجار معاينة الموقع من قبل المختصين، لافتا إلى أن جميع التلاميذ تم تسليمهم لأولياء أمورهم، مضيفا:" الحمد لله أن اليوم كان غير مخصص لتلاميذ الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية".