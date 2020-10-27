رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته، عن أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة الجليلة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والرخاء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم رئيس الوزراء، في برقية بهذه المناسبة، أخلص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، كما يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته: إننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل، وأن يعم السلام أرجاء العالم.