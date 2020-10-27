رئيس المجلس السيادي بالسودان يصل إلى القاهرة للقاء عدد من المسئولين

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها عددا من المسئولين لبحث القضايا ذات الاتجاه المشترك، وآخر تطورات الأوضاع على الساحة العربية والدولية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم استقبال رئيس المجلس السيادي في السودان باستراحة رئاسة الجمهورية، فور وصوله على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله السيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من المسئولين.

كان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، قال إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل محفز لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، موضحًا أن أمريكا لم تدرج اسم السودان في القائمة فقط، لاتهامه بتفجيرات دار السلام ونيروبي والمدمرة كول.

وأوضح البرهان، في تصريحاته للتليفزيون السوداني، أن السودان بذل جهودا كبيرة لأجل الخروج من القائمة، وأنه استجاب لمعظم الشروط الأمريكية، إلا أنه فشل في الخروج من تلك القائمة في عهد النظام السابق، مؤكدًا بحسب وكالة الأنباء السودانية، أن سلوك النظام البائد العدائي ضد كثير من الدول حال دون رفع اسم السودان منها.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي إنهم بذلوا جهودا جبارة لإبعاد تهم التمييز الديني عن السودان والتي ظلت تلاحقه منذ عهد النظام السابق وكذلك البعد عن السلوك والنهج العدائي الذي ميز النظام السابق في علاقاته الدولية، منوها إلى أنهم استندوا في كل تلك التغييرات الإيجابية على الثورة السودانية، مشيرًا إلى أنها ثورة نحو التغيير الشامل بما في ذلك علاقات السودان مع العالم، وإنهاء حالات التمييز الديني والعداء لبعض الدول على أساس ديني ومن بينها دولة إسرائيل.